الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوبئة تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع.
ونوه أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.
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