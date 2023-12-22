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الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوبئة تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة

12/22/2023 3:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.


وأضاف في تصريحات صحفية أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع.


ونوه أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.


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