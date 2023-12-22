قصف لمخيم البريج واستشهاد شاب بخان يونس
التاريخ
12/22/2023 3:12:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها للمناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما أفاد المراسل باستشهاد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية دراجة هوائية كان يقودها في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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