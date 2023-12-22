Friday, 22 December 2023 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف لمخيم البريج واستشهاد شاب بخان يونس

12/22/2023 3:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها للمناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.


كما أفاد المراسل باستشهاد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية دراجة هوائية كان يقودها في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


MENAFN22122023000208011052ID1107645903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث