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غارات إسرائيلية تستهدف منطقة اللبونة اللبنانية

12/22/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.


وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عملية طوفان الأقصى.


ونفذ حزب الله، بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"إسنادا لمقاومته".


وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحركات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود. وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.


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