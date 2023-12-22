عاجل محتجزة إسرائيلية سابقة لدى القسام تفجر مفاجأة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المحتجزة الإسرائيلية السابقة ساهار كالديرون في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إنها كانت تسمع انفجارات شديدة جراء الغارات الجوية عندما كانت محتجزة في قطاع غزة، وكانت تقول لنفسها إنها ستموت بصواريخ إسرائيل وليس حماس.
وقالت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "خاطبت نفسي مرات عديدة، بأنني سأموت في النهاية بسبب الصواريخ الإسرائيلية، وليس بسبب حماس".
وأضافت، أن الغارات الإسرائيلية على غزة، التي قصفت فيها المناطق ليلة بعد ليلة، من أكثر الحملات كثافة في هذا القرن.
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