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عاجل محتجزة إسرائيلية سابقة لدى القسام تفجر مفاجأة

12/22/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المحتجزة الإسرائيلية السابقة ساهار كالديرون في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إنها كانت تسمع انفجارات شديدة جراء الغارات الجوية عندما كانت محتجزة في قطاع غزة، وكانت تقول لنفسها إنها ستموت بصواريخ إسرائيل وليس حماس.


وقالت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "خاطبت نفسي مرات عديدة، بأنني سأموت في النهاية بسبب الصواريخ الإسرائيلية، وليس بسبب حماس".


وأضافت، أن الغارات الإسرائيلية على غزة، التي قصفت فيها المناطق ليلة بعد ليلة، من أكثر الحملات كثافة في هذا القرن.

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