الملكة رانيا: إسرائيل قلبت غزة إلى جحيم في شهرين

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN-قالت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني عبد الله الثاني، الخميس، إن إسرائيل قلبت قطاع غزة إلى“جحيم” في شهرين، مؤكدة أن المطالبة بوقف إطلاق النار هو“أقل ما يمكن فعله”.

جاء ذلك في مقال تشرته بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حمل عنوان:“في أرض ميلاد المسيح ألغيت احتفالات العيد المجيد”، تحدثت فيه عن الخسائر“المأساوية” في غزة.

وأضافت أن إسرائيل“قلبت غزة، في غضون ما يزيد على شهرين، إلى جحيم، حيث خلفت حوالي 20 ألف قتيل، من بينهم ما لا يقل عن 8 آلاف طفل، وهو عدد يفوق حصيلة قتلى بيرل هاربر، وهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وإعصار كاترينا مجتمعة”.

واعتبرت الملكة رانيا أنه مع كل يوم يمضي دون وقف إطلاق النار فإن“الخسائر تتعاظم بشكل مأساوي”.

وتابعت:“بغض النظر عن الطرف الذي تدعمه، لا يزال بإمكانك المطالبة بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، والوصول غير المقيد للمساعدات”.

وتساءلت:“إذا كان بوسعك أن تمنع موت مئات أو آلاف الأطفال الآخرين، فهل ستفعل ذلك؟”.

ولفتت إلى أنه“منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) والغالبية العظمى من الضحايا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة هم من المدنيين، سواء قُتلوا أو اختطفوا أو اعتقلوا ظلما”.

وأكملت:“كل واحد منهم يترك فراغا لا يمكن ملؤه، ولا اختلاف بين الألم الذي تشعر به الأمهات الفلسطينيات والإسرائيليات نتيجة خسارة طفل”.

وأشارت في ختام مقالها إلى ضرورة“انتهاء هذه الحرب ومشاركة الجميع في المطالبة بوقف إطلاق النار، باعتباره أقل ما يمكن فعله”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.