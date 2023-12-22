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الاحتلال يغلق المدخل الجنوبي لزعترة شرق بيت لحم

12/22/2023 3:12:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم 22-12-2023 وفا- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الجنوبي لبلدة زعترة، شرق بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس بلدي زعترة محمد ذويب لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الذي يربط البلدة مع قرية بيت تعمر- الفرديس، بالسواتر الترابية .


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