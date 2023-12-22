الاحتلال يغلق المدخل الجنوبي لزعترة شرق بيت لحم
التاريخ
12/22/2023 3:12:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم 22-12-2023 وفا- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الجنوبي لبلدة زعترة، شرق بيت لحم.
وأفاد عضو مجلس بلدي زعترة محمد ذويب لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الذي يربط البلدة مع قرية بيت تعمر- الفرديس، بالسواتر الترابية .
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