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مجلس الأمن يؤجل التصويت على مسعى لزيادة مساعدات غزة

12/22/2023 3:01:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرجأ دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي حتى اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما عُقدت جولة أخرى من المحادثات في مصر لمحاولة إقناع إسرائيل وحماس بالاتفاق على هدنة جديدة حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن.

وتأجل التصويت في المجلس على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها تستطيع الآن دعم المقترح المعدل الذي يطالب إسرائيل وحماس بالسماح باستخدام "جميع الطرق المتاحة" لتوصيل المساعدات الإنسانية.

فيما حذر تقرير صادر عن هيئة مدعومة من الأمم المتحدة من أن جميع سكان غزة يواجهون مستويات أزمة الجوع. وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن خطر المجاعة يتزايد يوما بعد يوم.

وساعدت هدنة أعلنت في 24 نوفمبر واستمرت أسبوعا في زيادة المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة كانت حماس تحتجزهم، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 240 فلسطينيا من سجونها.

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