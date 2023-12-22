جيرارد يستعين بصلاح من أجل «زيزو»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رغبة نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر قناة «أون تايم سبورتس» المصرية: "نادي الاتفاق يرغب في التعاقد مع زيزو، وجيرارد مدرب الفريق السعودي، لم يكن يعلم شيئًا عن اللاعب وتواصل مع محمد صلاح، نجم ليفربول للاستفسار عن زيزو".

وأضاف: "محمد صلاح أكد لجيرارد، أن زيزو، لاعب صاحب عقلية محترفة رائعة وملتزم ومنضبط، وهو ما جعل جيرارد لديه قناعات كاملة بزيزو، ويتمسك بالتعاقد معه".

يأتي ذلك في ظل تمسك الزمالك باستمرار زيزو بين صفوفه، خاصة أنه يعتبر النجم الأبرز في الفريق، إلا أن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد في تصريحات سابقة، أنه حال وصول العرض المادي لشراء زيزو إلى 10 ملايين دولار، سيفكر وقتها مسؤولو الزمالك في الأمر.

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