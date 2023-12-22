جيرارد يستعين بصلاح من أجل «زيزو»

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رغبة نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال أحمد شوبير، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر قناة «أون تايم سبورتس» المصرية: "نادي الاتفاق يرغب في التعاقد مع زيزو، وجيرارد مدرب الفريق السعودي، لم يكن يعلم شيئًا عن اللاعب وتواصل مع محمد صلاح، نجم ليفربول للاستفسار عن زيزو".
وأضاف: "محمد صلاح أكد لجيرارد، أن زيزو، لاعب صاحب عقلية محترفة رائعة وملتزم ومنضبط، وهو ما جعل جيرارد لديه قناعات كاملة بزيزو، ويتمسك بالتعاقد معه".
يأتي ذلك في ظل تمسك الزمالك باستمرار زيزو بين صفوفه، خاصة أنه يعتبر النجم الأبرز في الفريق، إلا أن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد في تصريحات سابقة، أنه حال وصول العرض المادي لشراء زيزو إلى 10 ملايين دولار، سيفكر وقتها مسؤولو الزمالك في الأمر.
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