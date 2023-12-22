إتمام صفقة تمويل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بقيمة 1,6 مليار درهم

أعلنت كل من، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المُدرجة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و«جي إس إنيما»، الشركة المتخصصة عالميًا في تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، العاملة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، إتمام صفقة تمويل مشروع محطة «الشويهات 4» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون بقيمة 1,6 مليار درهم (444 مليون دولار).

وسيتم تمويل مشروع المحطة بشكل رئيسي وبنسبة (71%) من خلال قروض قدمتها مجموعة من المصارف المحلية والعالمية من بينها، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك «كي إف دبليو آبيكس – جي إم بي إيتش»، وبنك صادرات وواردات كوريا. ويأتي إتمام صفقة تمويل محطة «الشويهات 4» عقب توقيع «طاقة» و«جي إس إنيما» اتفاقية لشراء المياه مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في أغسطس 2023.

وتعد محطة «الشويهات 4» هي ثاني محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ضمن أصول «طاقة» التي تنجح في إتمام صفقة تمويل في العام 2023، وثاني مشروع رئيسي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي تمنحه شركة مياه وكهرباء الإمارات هذا العام، بعد مشروع محطة «المرفأ 2» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في النصف الأول من عام 2023.

70 مليون جالون يومياً

وستنتج محطة «الشويهات 4» التي تقع في مجمّع الشويهات للماء والكهرباء؛ نحو 70 مليون جالون يومياً من مياه الشرب، بما يعادل 320 ألف متر مكعب يومياً، مما يُساهم بشكل كبير في تعزيز أمن إمدادات المياه في أبوظبي. ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2026؛ حيث ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء إنتاج المحطة من المياه لمدة 30 عامًا.

وتمتلك «طاقة» حصّة (60%) في مشروع محطة «الشويهات 4»، في حين تمتلك شركة «جي إس إنيما» حصّة (40%) فيها، وستتولى الشركتان أعمال تشغيل وصيانة المحطة بواسطة شركةٍ تتوزع ملكيتها بينهما بواقع (60%) لـ «جي إس إنيما»، و (40%) لــ«طاقة».



وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»: «رسّخت»طاقة«مكانتها في دولة الإمارات كشركة مرافق رائدة في مجال امتلاك وتشغيل محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي على نطاق واسع. وستساهم محطة»الشويهات 4«في تعزيز محفظتنا وأصولنا القوية من محطات تحلية المياه، والتي ستساعدنا في الوصول إلى هدفنا المنشود في العام 2030 لاستخدام هذه التقنية الفعالة عبر محفظتنا لتحلية المياه. وستتجاوز قدرة إنتاج المياه لدى»طاقة«1250مليون جالون من المياه يوميًا، الأمر الذي يُرسخ مكانتنا الرائدة ومساهمتنا الرئيسية في مجال تحلية المياه».

وأضاف: «تساهم محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيسي في دعم أهدافنا المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعام 2030، مع الفصل بين عمليات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ما يتيح لنا القدرة على خفض بصمتنا الكربونية، وتعزيز أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مشاريع تحلية المياه منخفضة الانبعاثات الكربونية».

تعزيز أمن الإمدادات المائية

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «سعداء بتحقيق هذا النجاح مع شركائنا وإتمام صفقة تمويل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهو مشروعنا الاستراتيجي الثاني لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي الذي ينجح في تحقيق هذا الإنجاز الكبير خلال العام 2023. وسيسهم هذا المشروع في زيادة القدرة الإنتاجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وتعزيز أمن الإمدادات المائية، ليصبح بذلك مشروعنا السادس للتناضح العكسي».

وأضاف: «تعّد شركة مياه وكهرباء الإمارات من الجهات الرائدة على مستوى المنطقة من حيث سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة. وتقوم إستراتيجيتنا على الفصل بين عمليات توليد الكهرباء عن تحلية المياه؛ حيث نتطلع إلى إنتاج أكثر من 90% من المياه المُحلاة بواسطة تقنية التناضح العكسي بحلول 2030، وهو ما يعني زيادة بنسبة (492%) في قدرة التناضح العكسي مقارنةً بعام 2020، إلى جانب التقليل من الانبعاثات الكربونية إلى حدّ كبير».

وأردف: «بالإضافة إلى خططنا الهادفة لزيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية بنسبة (600%) بحلول 2030، نواصل جهودنا الحثيثة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة في أبوظبي لعام 2035، ومبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وقال دييغو دي فيرا، مدير تطوير الأعمال العالمية في شركة «جي إس إنيما»: «فخورون بنجاحنا في إتمام صفقة تمويل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في ظلّ الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، والتي جاءت ثمرة للتفاني والجهود التي بُذلت في هيكلة هذا المشروع، الذي يؤكد على مكانتنا العالمية الرائدة في قطاع تحلية المياه، وذلك إلى جانب الثقة التي نحظى بها من طرف مستثمرينا وشركائنا. والذين نتطلّع إلى التعاون معهم للمساهمة في الارتقاء بكفاءة قطاع المياه في دولة الإمارات وخارجها».

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