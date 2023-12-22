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منها قمتان أمام أرسنال.. محمد صلاح يغيب 7 مباريات عن ليفربول

12/22/2023 2:35:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيكون الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أمام أزمة حقيقية، تتمثل في غياب نجم الفريق الأبرز محمد صلاح، عن الريدز في 7 مباريات، يتخللها 3 مباريات قمة، أمام تشيلسي، وأرسنال (مرتين).

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، غياب صلاح سيكون
نتيجة مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق يناير المقبل في كوت ديفوار.

ومن بين المباريات التي سيغيب عنها صلاح، مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهتي
فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يومي 8 و22 يناير المقبل، وتشيلسي يوم 1 فبراير المقبل.

وحال استمرار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى نهايتها، فإن صلاح سيغيب أيضاً عن صدام ناري أمام أرسنال في
الدوري الإنجليزي، يوم 4 فبراير 2024.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بين 13 يناير و11 فبراير 2024، وهي الفترة التي سيتخللها مواجهات من العيار الثقيل لكتيبة يورغن كلوب.

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