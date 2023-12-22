منها قمتان أمام أرسنال.. محمد صلاح يغيب 7 مباريات عن ليفربول

(MENAFN
- Al-Bayan)
سيكون الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أمام أزمة حقيقية، تتمثل في غياب نجم الفريق الأبرز محمد صلاح، عن الريدز في 7 مباريات، يتخللها 3 مباريات قمة، أمام تشيلسي، وأرسنال (مرتين).
وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، غياب صلاح سيكون
نتيجة مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق يناير المقبل في كوت ديفوار.
ومن بين المباريات التي سيغيب عنها صلاح، مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهتي
فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يومي 8 و22 يناير المقبل، وتشيلسي يوم 1 فبراير المقبل.
وحال استمرار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى نهايتها، فإن صلاح سيغيب أيضاً عن صدام ناري أمام أرسنال في
الدوري الإنجليزي، يوم 4 فبراير 2024.
وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بين 13 يناير و11 فبراير 2024، وهي الفترة التي سيتخللها مواجهات من العيار الثقيل لكتيبة يورغن كلوب.
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