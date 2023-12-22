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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

12/22/2023 2:35:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

وأوشار الديوان الملكي إلى أنه سيصلى عليه يوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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