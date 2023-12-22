الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

وأوشار الديوان الملكي إلى أنه سيصلى عليه يوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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