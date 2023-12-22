جامعة الإمارات الأولى محلياً والثالثة عربياً في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى محليًا والثالثة عربيًا من بين 115 جامعة تم تقييمها حسب التصنيف العربي للجامعات الذي يتبع اتحاد الجامعات العربية.

ويعد هذا الإنجاز تطوراً أكاديمياً وبحثياً للجامعة، وإنجازًا جديداً بتحقيقها قفزات نوعية في التصنيف العربي للجامعات لهذا العام.

ويركز التصنيف على أربعة محاور رئيسية، هي جودة التعلم والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال، والتعاون المحلي والدولي وخدمة المجتمع.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، بهذه المناسبة: " نحن فخورون بتحقيق هذا التصنيف المرموق الذي يعكس التزامنا بالتميز الأكاديمي النوعي والبحثي. وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة تعكس متانة برامجنا التعليمية والبحثية وتميز أعضاء هيئة التدريس حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عربيا في محور التعليم والتعلم، وتركيز الجامعة المتواصل على الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وخدمة المجتمع."

وأضاف الدكتور مراد أن هذا التصنيف يؤكد مكانة جامعة الإمارات كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى العربي، ويعزز من دورها مركزا للبحث العلمي والابتكار ويساهم في تقديم الحلول العلمية المبتكرة.

وأكد أن الجامعة ملتزمة بمواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في المستقبل من خلال استراتيجيات وخطط طموحة تساهم في تعزيز المخرجات التعليمية وبناء جيل من الخريجين يملك المهارات المستقبلية.

وتعتبر جامعة الإمارات منارة للعلم والمعرفة، ويعتبر هذا التصنيف تأكيدًا على جودة برامجها التعليمية والبحثية، ودورها البارز في تعزيز التعليم والبحث العلمي في الدولة والمنطقة العربية.

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