1 يناير عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال يوم العطلة.

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، داعية الله عز وجل أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

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