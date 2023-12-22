الحرب على غزة في يومها الــ77... 20 ألف شهيد... غارات جوية وقصف مدفعي وأحزمة نارية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ77 من الحرب على غزة، واصلت طائرات الاحتلال قصف مناطق متفرقة، وقد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20.057 شهيد و53320 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك فيما، أظهر تحليل صور أقمار اصطناعية أن الغارات دمرت منذ بداية الحرب أكثر من ثلثي المباني شمالي القطاع وربع المباني في خان يونس جنوبا.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الفلسطينيين في القطاع.

ووفقا لمصادر فلسطينية، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. ووصل إلى مستشفى ناصر، عدد من جثامين الشهداء والعشرات من الجرحى، إثر قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين في الشمال الغربي وشرقي خان يونس.

وأسفرت غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي شمالي قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم أم وبناتها الخمسة، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيدا والعشرات من الجرحى.

واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب عدد آخر، في قصف اسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، نقوا جميعا لمستشفى الكويت في رفح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الانقاذ من الوصول إليهم.

يتبع...

