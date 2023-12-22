الحرب على غزة في يومها الــ77... 20 ألف شهيد... غارات جوية وقصف مدفعي وأحزمة نارية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ77 من الحرب على غزة، واصلت طائرات الاحتلال قصف مناطق متفرقة، وقد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20.057 شهيد و53320 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك فيما، أظهر تحليل صور أقمار اصطناعية أن الغارات دمرت منذ بداية الحرب أكثر من ثلثي المباني شمالي القطاع وربع المباني في خان يونس جنوبا.
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الفلسطينيين في القطاع.
ووفقا لمصادر فلسطينية، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. ووصل إلى مستشفى ناصر، عدد من جثامين الشهداء والعشرات من الجرحى، إثر قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين في الشمال الغربي وشرقي خان يونس.
وأسفرت غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وفي شمالي قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.
وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم أم وبناتها الخمسة، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيدا والعشرات من الجرحى.
واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب عدد آخر، في قصف اسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، نقوا جميعا لمستشفى الكويت في رفح.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الانقاذ من الوصول إليهم.
يتبع...
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