جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 471 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر نحو 139 عسكريا.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل جنديين هما:
الملازم شاي إيلي 21 عاما، طالب في كتيبة غفين مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
اللواء احتياط تال شواع 31 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
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