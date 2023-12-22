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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

12/22/2023 2:20:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 471 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر نحو 139 عسكريا.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل جنديين هما:

الملازم شاي إيلي 21 عاما، طالب في كتيبة غفين مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء احتياط تال شواع 31 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.



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