بعد تكبده خسائر فادحة.. انسحاب لواء غولاني من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انسحاب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية، الليلة الماضية، إن جنود غولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وذكرت مصادر إعلامية أن لواء غولاني تكبد خسائر كبيرة، من القتلى والمصابين بين ضباطه وجنوده.

وقال موقع "واللا" الإخباري والقناة "12": "بعد سقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء غولاني قطاع غزة، لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام".

وأضافت القناة "12" أنه "بعد 9 أيام من المواجهة الصعبة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، والتي قتل خلالها قائدهم المقدم تومر غرينبيرج و8 ضباط ومقاتلين آخرين، خرج مقاتلو لواء غولاني من غزة".

ويطلق على لواء "غولاني" للمشاة لقب "النخبة" بالجيش الإسرائيلي.