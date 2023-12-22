بعد تكبده خسائر فادحة.. انسحاب لواء غولاني من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انسحاب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.
وقالت القناة "13" الإسرائيلية، الليلة الماضية، إن جنود غولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.
وذكرت مصادر إعلامية أن لواء غولاني تكبد خسائر كبيرة، من القتلى والمصابين بين ضباطه وجنوده.
وقال موقع "واللا" الإخباري والقناة "12": "بعد سقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء غولاني قطاع غزة، لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام".
وأضافت القناة "12" أنه "بعد 9 أيام من المواجهة الصعبة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، والتي قتل خلالها قائدهم المقدم تومر غرينبيرج و8 ضباط ومقاتلين آخرين، خرج مقاتلو لواء غولاني من غزة".
ويطلق على لواء "غولاني" للمشاة لقب "النخبة" بالجيش الإسرائيلي.
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