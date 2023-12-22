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إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في حلحول شمال الخليل

12/22/2023 2:20:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب شاب، فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، نقل إثرها إلى المستشفى.

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