إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في حلحول شمال الخليل

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في حلحول شمال الخليل
التاريخ
12/22/2023 2:20:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب شاب، فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول، شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، نقل إثرها إلى المستشفى.
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