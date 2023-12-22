كندا تمنح تأشيرات مؤقتة لذوي مواطنيها من سكان غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أوتاوا/PNN- أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أن بلاده ستضع اعتبارا من يناير المقبل برنامجا للهجرة يتيح لسكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون، أن يتقدموا بطلب الحصول على التأشيرة المؤقتة.

وقال الوزير أمس الخميس، إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).

وأضاف: "نحن نعلم أن العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة"، معترفا بأنه في الوقت الحالي "من الصعب للغاية الخروج من غزة".

وذكر الوزير بأن "كندا لا تحدد من ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج" عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تمكن أكثر من 600 كندي ومقيم دائم في كندا من مغادرة قطاع غزة عبر هذا المعبر.

وفي وقت سابق، عبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، معبرين عن مخاوفهم بالتنسيق فيما بينهم، بعد فترة وجيزة من تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من تراجع الدعم الدولي.

المصدر: أ ف ب