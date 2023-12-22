وزارة صحة غزة: استشهاد 390 شخصا خلال يومين
التاريخ
12/22/2023 2:19:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 390 فلسطينيا وإصابة 734 آخرين في القطاع خلال اليومين الماضيين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
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