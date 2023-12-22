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وزارة صحة غزة: استشهاد 390 شخصا خلال يومين

12/22/2023 2:19:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 390 فلسطينيا وإصابة 734 آخرين في القطاع خلال اليومين الماضيين.


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


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