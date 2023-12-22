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صافرات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل

12/22/2023 2:19:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قالت مراسلة الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوت في بلدات شمالي إسرائيل عند الحدود مع جنوب لبنان.


من جهته أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 20 صاروخا من جنوب للبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولا في الجليل الأعلى.


وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله اللبناني والمقاومة الفلسطينية في لبنان، وذلك منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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