صافرات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قالت مراسلة الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوت في بلدات شمالي إسرائيل عند الحدود مع جنوب لبنان.
من جهته أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 20 صاروخا من جنوب للبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولا في الجليل الأعلى.
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله اللبناني والمقاومة الفلسطينية في لبنان، وذلك منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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