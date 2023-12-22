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قصف مدفعي كثيف على جباليا

12/22/2023 1:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي كثيف وغارات جوية على جباليا البلد ومخيم جباليا.


كما أوضح المراسل أن آليات الاحتلال تحاول التقدم من الجهة الغربية لجباليا، مشيرا إلى سماع دوي قصف واشتباكات وإطلاق نار.


وفي ساعات سابقة اليوم الجمعة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال عن مركز الإسعاف التابع لها في جباليا شمالي قطاع غزة.


وقال بيان الجمعية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المركز، واعتقلت الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بينما لا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.


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