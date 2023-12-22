الطقس اليوم في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الجمعة) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب.
- الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام في وقت لاحق من النهار وتصل من 8 إلى 13 عقدة أحياناً .
- ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
- درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.
- الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة، والصغرى 30 بالمئة.
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