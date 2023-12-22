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الطقس اليوم في مملكة البحرين

12/22/2023 1:03:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الجمعة) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب.


- الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام في وقت لاحق من النهار وتصل من 8 إلى 13 عقدة أحياناً .


- ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
- درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.
- الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة، والصغرى 30 بالمئة.

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