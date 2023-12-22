شجرة «ميلاد» ضخمة تقتل امرأة وتصيب رجلين

توفيت امرأة في بلجيكا بعد سقوط شجرة يبلغ طولها 20 مترا عليها في سوق لأشجار «الميلاد» يوم الخميس، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن شجرة صنوبر ضخمة في مدينة أوديناردي، على بعد حوالي 50 كيلومترا غرب العاصمة بروكسل، لم تتمكن من الصمود في وجه هبوب رياح قوية مساء الخميس.

وسقطت الشجرة على ثلاثة أشخاص، توفي أحدهم بعد وقت قصير في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة. ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لم يتم الالتزام بإجراءات السلامة فيما يتعلق بشجرة الميلاد الضخمة المزينة بشكل احتفالي أم لا.

وأظهرت مقاطع الفيديو الشجرة تتأرجح بصورة كبيرة بسبب الرياح قبل أن تسقط.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عمدة مدينة أوديناردي، مارنيك دي موليميستر، القول إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي وصلت للمستوى السادس أدت إلى سقوط الشجرة.

وتم تطويق مكان الحادث، فيما باشرت السلطات التحقيق.