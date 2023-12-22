شجرة «ميلاد» ضخمة تقتل امرأة وتصيب رجلين

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفيت امرأة في بلجيكا بعد سقوط شجرة يبلغ طولها 20 مترا عليها في سوق لأشجار «الميلاد» يوم الخميس، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن شجرة صنوبر ضخمة في مدينة أوديناردي، على بعد حوالي 50 كيلومترا غرب العاصمة بروكسل، لم تتمكن من الصمود في وجه هبوب رياح قوية مساء الخميس.
وسقطت الشجرة على ثلاثة أشخاص، توفي أحدهم بعد وقت قصير في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة. ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لم يتم الالتزام بإجراءات السلامة فيما يتعلق بشجرة الميلاد الضخمة المزينة بشكل احتفالي أم لا.
وأظهرت مقاطع الفيديو الشجرة تتأرجح بصورة كبيرة بسبب الرياح قبل أن تسقط.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عمدة مدينة أوديناردي، مارنيك دي موليميستر، القول إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي وصلت للمستوى السادس أدت إلى سقوط الشجرة.
وتم تطويق مكان الحادث، فيما باشرت السلطات التحقيق.
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