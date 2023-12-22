«سالك» تقتحم مجال إدارة مواقف السيارات عبر دبي مول

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق لإطلاق نظام إدارة مواقف فعّال وسلس في دبي مول العالمي الشهير.

ووفقًا لشروط الاتفاقية، سيتم تفعيل تقنية سالك لتمكين زوار دبي مول من تجربة مواقف سلسة وخالية من الحواجز. سيتم تحصيل الرسوم بشكل آلي دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حسابات الزوار وفقًا لقواعد العمل المحددة من قبل إعمار لإدارة مراكز التسوّق. من المقرر إطلاق الخدمة في دبي مول بحلول الربع الثالث من عام 2024 وسيمكن تحديد إيرادات سالك المتوقعة بعد انتهاء شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق من وضع قواعد العمل لهذا المشروع.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سالك: «نحن سعداء بالتعاون مع إعمار لإدارة مراكز التسوّق في هذه المبادرة الرائدة في إحدى أبرز وجهات دبي الأيقونية. وهذا المشروع مهم لاستراتيجية الشركة في تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل لسائقي المركبات في دبي، فضلاً عن هدفنا في تنويع مصادر الدخل.



وأضاف: لدى سالك الإمكانيات المتطورة لتوفير تجربة سلسة ومريحة للمتعاملين، حيث يتيح النظام ميزة الاستغناء عن البوابات أو الحواجز في مواقف دبي مول، بما يساعد في تقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور للمتعاملين. نتطلع إلى الاستفادة من نجاحات هذه المبادرة لتقديم الخدمة في مواقع أخرى في المدينة.»

وتمتلك سالك قاعدة بيانات استثنائية، حيث تضم أكثر من مليوني حساب نشط و4 ملايين مركبة مسجلة نشطة، ما يعني أنه لا حاجة كبيرة لاستقطاب المتعاملين؛ فأكثر من 90% من مركبات دبي مسجلة بالفعل لدى سالك، التي ستتولى مسؤولية تصميم وتمويل وتطوير وتركيب وإدارة نظام مواقف السيارات، بينما سيوفّر دبي مول البنية التحتية المطلوبة وصيانة المواقف.

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: «نحن سعداء بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سالك، التي تمتلك القدرة على توفير زيارة سلسة لزوار دبي مول. وينبع هذا التعاون من التزامنا بتحسين تجارب ضيوفنا باستمرار في دبي مول، أكثر مركز التسوق استقطاباً للزوّار في العالم. يسعدنا أن نجعل خدمة مواقف السيارات أكثر سهولة وسلاسة مع إدخال حلول وخبرة سالك في مجال النقل، ونحن على ثقة أن هذه المبادرة لن تلبي فقط توقعات ضيوفنا، بل ستتجاوزها أيضًا، مما يعزز من قيمة كلّ زيارة ويرسّخ مكانة دبي مول كوجهة التسوق ونمط الحياة الرائدة بامتياز.»

تجدر الإشارة إلى أن شركة سالك تتطلع إلى التوسع في مجال أنظمة مواقف السيارات الخاصة في دبي، التي يقدر عددها بأكثر من 50,000 موقف، حيث تمتلك الشركة فرصة قوية للتوسع في مجال المواقف الخاصة المدفوعة واستكشاف خيارات النمو المتاحة في هذا المجال، من خلال تقديم نظام تحكم سلس للدخول إلى المواقف السكنية والتجارية (مثل الشركات والمولات) عن طريق استخدام منصة سالك لتحصيل الرسوم عبر التطبيق ورقم اللوحة، وهما جزء أساسي من نموذج عمل الشركة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت إدارة سالك على توقعاتها لعام 2023، بعد تحقيق نمو قوي في الإيرادات في الربع الثالث، بدعم من زيادة مستمرة في عدد الرحلات التي تمت عبر بوابات الرسوم الثماني التابعة لها، بالإضافة إلى الأداء القوي لهامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتتوقع الشركة أن ينمو عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 9-10% في عام 2023، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 66-67%.