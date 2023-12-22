إعارة ميسي إلى برشلونة مباراة واحدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا أن عودة النجم ليونيل ميسي إلى "البلوغرانا" متاحة حتى إذا كانت على سبيل الإعارة لمباراة واحدة.

نقلت صحيفة ميرور البريطانية تصريحات لرئيس البرسا، مشيرة إلى أن التكهنات بعودة ميسي إلى فريقه السابق لم تتوقف رغم انضمامه الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي.



وقال لابورتا إنه: "أعتقد أنه من المرجح أن يرتدي ميسي قميص برشلونة مجدداً في المستقبل على سبيل الإعارة لمباراة واحدة، رغم صعوبة إمكانية حدوث هذه الفكرة". وأضاف: "لا أعتقد أن الإعارة بهذه الطريقة مسموح بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكننا منفتحون على القيام بذلك، إذ أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وهو يستحق التقدير في برشلونة". واختتم: "سنرى إذا كان ذلك يمكن حدوثه في نهاية عام 2024، أو عندما يتم افتتاح ملعب كامب نو سبوتيفاي بكل كامل في يوليو (تموز) 2026".

