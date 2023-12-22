إعارة ميسي إلى برشلونة مباراة واحدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا أن عودة النجم ليونيل ميسي إلى "البلوغرانا" متاحة حتى إذا كانت على سبيل الإعارة لمباراة واحدة.
نقلت صحيفة ميرور البريطانية تصريحات لرئيس البرسا، مشيرة إلى أن التكهنات بعودة ميسي إلى فريقه السابق لم تتوقف رغم انضمامه الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وقال لابورتا إنه: "أعتقد أنه من المرجح أن يرتدي ميسي قميص برشلونة مجدداً في المستقبل على سبيل الإعارة لمباراة واحدة، رغم صعوبة إمكانية حدوث هذه الفكرة". وأضاف: "لا أعتقد أن الإعارة بهذه الطريقة مسموح بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكننا منفتحون على القيام بذلك، إذ أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وهو يستحق التقدير في برشلونة". واختتم: "سنرى إذا كان ذلك يمكن حدوثه في نهاية عام 2024، أو عندما يتم افتتاح ملعب كامب نو سبوتيفاي بكل كامل في يوليو (تموز) 2026".
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