تفاصيل جديدة حول واقعة خطف فتاتين من مصعد في مصر

قررت جهات

التحقيق في مصر بشأن

واقعة خطف طفلتين من مصعد حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بمساعدة والد حنين وجنى طفلتي مدينة نصر، وتخديرهما داخل

مصعد بمدينة نصر.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة جنى، 14 سنة، إحدى الطفلتين والتي روت تفاصيل الحادث، وتعرفت على أحد المتهمين الذي يدعى سامح، بأنها هو من خدرهما خلال محاولته خطفهما كما خطف والدها شقيقتهما الأصغر حنين.

وأصدر جهات التحقيق قرار بضبط وإحضار والد طفلتي مدينة نصر، بعد تخديرهما داخل مصعد وأخذ أحدهما والسفر بها دون رغبتها خارج البلاد، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصري كشفت

ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد.

وحول خطف طفلتين من المصعد، كشف الفحص الأمني أن والدة الطفلتين مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة تقدمت ببلاغ للقسم يتضمن أخذ طليقها محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرون إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين استعانة والد الطفلتين بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، ومغادرته البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة ابنته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

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