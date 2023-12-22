جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 بجروح خطيرة بغزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 بجروح خطيرة بغزة
التاريخ
12/22/2023 12:20:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
كما أعلن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.
MENAFN22122023000208011052ID1107645550
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.