Friday, 22 December 2023 10:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 بجروح خطيرة بغزة

12/22/2023 12:20:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.


كما أعلن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.


MENAFN22122023000208011052ID1107645550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث