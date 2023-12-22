انقلاب على الحالة الجوية وبدء تأثير المنخفض الجوي مساء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تكون الأجواء اليوم الجمعة باردة في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة بإمتداد ضعيف لمنخفض جوي.



وقالت في نشرتها اليومية ان درجات الحرارة ستنخفض وتزداد نسبة الرطوبة في الجو وتصبح الاجواء غائمة واكثر برودة، وتهطل الأمطار في شمال المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال في ساعات متأخرة من الليل أن يمتد هطول المطر الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



كما حذرت من احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية في ساعات الليل.

