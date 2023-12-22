المجر: تمويل أوكرانيا من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي قرار سيئ

MENAFN - Al-Borsa News) وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تمويل أوكرانيا من موازنة الاتحاد الأوروبي بـ“القرار السيء”.

وأعرب أوربان – في تصريحات نقلتها شبكة“سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس – عن توقعاته بأن يخدع الاتحاد الأوروبي“بودابست” بشأن تلك القضية من خلال التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ 26 الأخرى من شأنه أن يحرم المجر من الوصول إلى أموال التكتل المخصصة على سبيل المثال للهجرة.

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كما انتقد أوربان أوكرانيا لمنعها الرئيس السابق، بيترو بوروشينكو، من مغادرة البلاد لعقد لقاء معه، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام اللقاء واستغلال المصالح الأوكرانية، قائلاً إن ذلك يثير تساؤلات بشأن طموحات كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تصريحات أوربان بعد أيام من استخدام بلاده حق النقض ضد حزمة مساعدات مقترحة متعددة السنوات بقيمة 50 مليار يورو (أي ما يعادل 43.4 مليار جنيه استرليني) لكييف.

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