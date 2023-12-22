المجر: تمويل أوكرانيا من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي قرار سيئ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تمويل أوكرانيا من موازنة الاتحاد الأوروبي بـ“القرار السيء”.
وأعرب أوربان – في تصريحات نقلتها شبكة“سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس – عن توقعاته بأن يخدع الاتحاد الأوروبي“بودابست” بشأن تلك القضية من خلال التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ 26 الأخرى من شأنه أن يحرم المجر من الوصول إلى أموال التكتل المخصصة على سبيل المثال للهجرة.
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كما انتقد أوربان أوكرانيا لمنعها الرئيس السابق، بيترو بوروشينكو، من مغادرة البلاد لعقد لقاء معه، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام اللقاء واستغلال المصالح الأوكرانية، قائلاً إن ذلك يثير تساؤلات بشأن طموحات كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات أوربان بعد أيام من استخدام بلاده حق النقض ضد حزمة مساعدات مقترحة متعددة السنوات بقيمة 50 مليار يورو (أي ما يعادل 43.4 مليار جنيه استرليني) لكييف.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645533
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