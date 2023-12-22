النفط يهبط أكثر من 1% بعد أنباء عن انسحاب أنجولا من أوبك

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانكماش اقتصاد الأرجنتين بأقل من المتوقع خلال فترة الانتخابات زيلينسكي وجوتيريش يناقشان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود مسح: التوقعات الصعودية للأسهم الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2021

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، دولارا واحدا تقريبا بعد إعلان أنجولا إنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهو ما أثار تساؤلات حول جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، بما يعادل 1.18%، إلى 78.76 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 96 سنتا، بما يعادل 1.29%، إلى 73.26 دولار.

وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار بفعل أنباء عن خطط أنجولا لترك أوبك.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولي إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها. وتحشد أوبك، بقيادة السعودية، في الأشهر القليلة الماضية الدعم لزيادة خفض الإنتاج ومنح دفعة لأسعار النفط.

وتنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميًا.

وبشكل منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الخام الأميركي زاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميا.

واضطرت شركات نقل بحري كبرى إلى الابتعاد عن البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مما سبب إرباكا في حركة التجارة العالمية.

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