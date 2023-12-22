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ألمانيا تقر 88.5 مليون يورو لصندوق دعم الطاقة في أوكرانيا

12/22/2023 12:12:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت وزارة الخارجية الألمانية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ حزمة مساعدات موجهة لصندوق دعم الطاقة في أوكرانيا ، بقيمة 88.5 مليون يورو؛ بهدف تجهيز كييف لثاني شتاء لها منذ بداية حربها مع روسيا في فبراير الماضي.

وذكر بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، أن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ تسهم بمبلغ 54.3 مليون يورو من خلال بنك التنمية الألماني، بينما تساهم وزارة الخارجية الألمانية بمبلغ 34.2 مليون يورو.

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وبحسب البيان، تستخدم أوكرانيا صندوق دعم الطاقة لتمويل مصادر الطاقة وقطع الغيار والمعدات مثل المحولات والمولدات، من بين أمور أخرى، التي تساعد في الحفاظ على إمدادات الطاقة. ويمكن لشركات الطاقة الأوكرانية استخدامه لإصلاح المحطات الفرعية ومحطات الطاقة المدمرة من أجل مواصلة تزويد الناس بالكهرباء والحرارة. وسيتم استخدام جزء آخر من الأموال لمشروعات التحول إلى الطاقة الخضراء؛ مثل الأنظمة الكهروضوئية في المباني العامة، وإعادة الإعمار الأخضر في أوكرانيا.

وفي نهاية العام الماضي، دفعت الحكومة الألمانية بالفعل 129.5 مليون يورو لصندوق دعم الطاقة؛ وبذلك ترتفع المشاركة الألمانية إلى إجمالي 218 مليون يورو. ولا تزال ألمانيا أكبر جهة مانحة للصندوق، الذي جمع نحو 400 مليون يورو منذ فبراير 2022. وتقوم جماعة الطاقة الأوروبية بتنفيذ المناقصات الخاصة بالسلع التي سيتم شراؤها وتتحكم في استخدام أموال الصندوق.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107645531

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