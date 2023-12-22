ألمانيا تقر 88.5 مليون يورو لصندوق دعم الطاقة في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت وزارة الخارجية الألمانية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ حزمة مساعدات موجهة لصندوق دعم الطاقة في أوكرانيا ، بقيمة 88.5 مليون يورو؛ بهدف تجهيز كييف لثاني شتاء لها منذ بداية حربها مع روسيا في فبراير الماضي.
وذكر بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، أن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ تسهم بمبلغ 54.3 مليون يورو من خلال بنك التنمية الألماني، بينما تساهم وزارة الخارجية الألمانية بمبلغ 34.2 مليون يورو.
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وبحسب البيان، تستخدم أوكرانيا صندوق دعم الطاقة لتمويل مصادر الطاقة وقطع الغيار والمعدات مثل المحولات والمولدات، من بين أمور أخرى، التي تساعد في الحفاظ على إمدادات الطاقة. ويمكن لشركات الطاقة الأوكرانية استخدامه لإصلاح المحطات الفرعية ومحطات الطاقة المدمرة من أجل مواصلة تزويد الناس بالكهرباء والحرارة. وسيتم استخدام جزء آخر من الأموال لمشروعات التحول إلى الطاقة الخضراء؛ مثل الأنظمة الكهروضوئية في المباني العامة، وإعادة الإعمار الأخضر في أوكرانيا.
وفي نهاية العام الماضي، دفعت الحكومة الألمانية بالفعل 129.5 مليون يورو لصندوق دعم الطاقة؛ وبذلك ترتفع المشاركة الألمانية إلى إجمالي 218 مليون يورو. ولا تزال ألمانيا أكبر جهة مانحة للصندوق، الذي جمع نحو 400 مليون يورو منذ فبراير 2022. وتقوم جماعة الطاقة الأوروبية بتنفيذ المناقصات الخاصة بالسلع التي سيتم شراؤها وتتحكم في استخدام أموال الصندوق.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645531
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