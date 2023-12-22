الصين تستأنف طلبيات الطائرات من بوينج بعد توقف 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المقرر أن تتسلم الصين طائرة بوينج طراز“787 دريملاينر” يوم الخميس القادم، في إشارة إلى تحسن متوقع في العلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.
وتستعد شركة“جونياو إيرلاينز”، إحدى أكبر شركات الطيران الخاصة في الصين، لإطلاق أحدث طائراتها من طراز“787 دريملاينر” والتابعة لصانعة الطائرات الأمريكية، بحسب“رويترز”.
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وأوقفت الصين الطلبيات على“بوينج” منذ نوفمبر 2019، بعد أن تم إيقاف تحليق طائرات“737 ماكس” في العالم إثر حادثين مميتين، وأشار محللون أنه حال عودة تسليمات“ماكس” إلى الصين، فإن ذلك يمثل دعمًا لهدف التدفق النقدي الحر البالغ 10 مليارات دولار للشركة في الفترة 2025-2026.
وفي وقت سابق، ذكر محللون من بنك“جيفريز” أن 12 طائرة من أصل 60 طائرة من طراز“787 دريملاينر” لم يتم تسليمها في مخزون“بوينج” مخصصة لمشغلين صينيين، كما تتوقع صانعة الطائرات أن تشكل السوق الصينية نحو 20% من الطلب العالمي على الطائرات حتى عام 2042.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645530
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