الصين تستأنف طلبيات الطائرات من بوينج بعد توقف 4 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) من المقرر أن تتسلم الصين طائرة بوينج طراز“787 دريملاينر” يوم الخميس القادم، في إشارة إلى تحسن متوقع في العلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.

وتستعد شركة“جونياو إيرلاينز”، إحدى أكبر شركات الطيران الخاصة في الصين، لإطلاق أحدث طائراتها من طراز“787 دريملاينر” والتابعة لصانعة الطائرات الأمريكية، بحسب“رويترز”.

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وأوقفت الصين الطلبيات على“بوينج” منذ نوفمبر 2019، بعد أن تم إيقاف تحليق طائرات“737 ماكس” في العالم إثر حادثين مميتين، وأشار محللون أنه حال عودة تسليمات“ماكس” إلى الصين، فإن ذلك يمثل دعمًا لهدف التدفق النقدي الحر البالغ 10 مليارات دولار للشركة في الفترة 2025-2026.

وفي وقت سابق، ذكر محللون من بنك“جيفريز” أن 12 طائرة من أصل 60 طائرة من طراز“787 دريملاينر” لم يتم تسليمها في مخزون“بوينج” مخصصة لمشغلين صينيين، كما تتوقع صانعة الطائرات أن تشكل السوق الصينية نحو 20% من الطلب العالمي على الطائرات حتى عام 2042.

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