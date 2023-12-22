أكوا باور السعودية وأوزبكستان توقعان اتفاقًا لمشروع جديد

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وقعت شركة“أكوا باور” السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية مع أوزبكستان لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.
وجاء أن توقيع الاتفاقية عقب اجتماع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس وزراء أوزباكستان جمشيد كوتشكاروف.
ومن جهة أخرى، قال مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، إن مصر وقعت اتفاقية مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.
وأضاف البيان أنه سيتم بعد هذا الاتفاق“وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء”.
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع الاتفاقية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لشركة“أكوا باور” ماركو أرتشيلي، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين .
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645529
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