أكوا باور السعودية وأوزبكستان توقعان اتفاقًا لمشروع جديد

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانكماش اقتصاد الأرجنتين بأقل من المتوقع خلال فترة الانتخابات زيلينسكي وجوتيريش يناقشان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود مسح: التوقعات الصعودية للأسهم الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2021

وقعت شركة“أكوا باور” السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية مع أوزبكستان لتنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.

وجاء أن توقيع الاتفاقية عقب اجتماع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس وزراء أوزباكستان جمشيد كوتشكاروف.

ومن جهة أخرى، قال مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، إن مصر وقعت اتفاقية مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأضاف البيان أنه سيتم بعد هذا الاتفاق“وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء”.

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع الاتفاقية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لشركة“أكوا باور” ماركو أرتشيلي، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين .

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