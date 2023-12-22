تراجع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات بيانات رسمية، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأقل من التقديرات السابقة.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثالث نمو بمعدل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو بمعدل 5.2% سنويا.
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وقالت الوزارة إن انخفاض معدل النمو في البيانات النهائية يعكس بشكل أساسي تراجع تقديرات الإنفاق الاستهلاكي.
ورغم انخفاض بيانات النمو المعدلة، مازال معدل النمو خلال الربع الثالث أعلى كثيرا من الربع الثاني الذي سجل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.
ويعكس ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث عن الربع الثاني، الزيادة في الصادرات وتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص في المخزونات،
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645528
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