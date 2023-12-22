تراجع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات بيانات رسمية، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأقل من التقديرات السابقة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثالث نمو بمعدل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو بمعدل 5.2% سنويا.

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وقالت الوزارة إن انخفاض معدل النمو في البيانات النهائية يعكس بشكل أساسي تراجع تقديرات الإنفاق الاستهلاكي.

ورغم انخفاض بيانات النمو المعدلة، مازال معدل النمو خلال الربع الثالث أعلى كثيرا من الربع الثاني الذي سجل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعكس ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث عن الربع الثاني، الزيادة في الصادرات وتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص في المخزونات،

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