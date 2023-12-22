روسيا: ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 7% هذا العام مقارنة بعام 2021

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي الخميس، إن صادرات النفط الروسية ارتفعت هذا العام، لتبلغ حوالي 250 مليون طن، لتتجاوز مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف“أندريه بيلوسوف” قائلًا:“تم حل مشكلات العام الماضي، والتي تتعلق بالمدفوعات والتأمين على البضائع، وشحن المواد الهيدروكربونية بحرًا بواسطة أسطول الناقلات، وبالتالي، تجاوزت صادرات الخام عام 2021 بنسبة 7%”.
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وقال“بيلوسوف”، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، إن صادرات الطاقة الروسية من الناحية النقدية، وصلت إلى مستويات عام 2021 لتبقى عند مستوى“مريح” للموازنة والشركات.
وأشار المسؤول الحكومي الروسي، أن إمدادات سلع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، وأنابيب النفط والغاز، والمنتجات البترولية، والفحم، يتم توفيرها حاليًا لبعض الدول غير الصديقة، حسبما نقلت وكالة“إنترفاكس” الروسية.
واختتم“بيلوسوف”:“لكن بشكل عام، انخفض حجم الإمدادات إلى الدول غير الصديقة بنسبة 71.4% مقارنة بعام 2021، بما في ذلك تراجع بنسبة 77.7% إلى الاتحاد الأوروبي”.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645527
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