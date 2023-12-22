روسيا: ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 7% هذا العام مقارنة بعام 2021

MENAFN - Al-Borsa News) قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي الخميس، إن صادرات النفط الروسية ارتفعت هذا العام، لتبلغ حوالي 250 مليون طن، لتتجاوز مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف“أندريه بيلوسوف” قائلًا:“تم حل مشكلات العام الماضي، والتي تتعلق بالمدفوعات والتأمين على البضائع، وشحن المواد الهيدروكربونية بحرًا بواسطة أسطول الناقلات، وبالتالي، تجاوزت صادرات الخام عام 2021 بنسبة 7%”.

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وقال“بيلوسوف”، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، إن صادرات الطاقة الروسية من الناحية النقدية، وصلت إلى مستويات عام 2021 لتبقى عند مستوى“مريح” للموازنة والشركات.

وأشار المسؤول الحكومي الروسي، أن إمدادات سلع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، وأنابيب النفط والغاز، والمنتجات البترولية، والفحم، يتم توفيرها حاليًا لبعض الدول غير الصديقة، حسبما نقلت وكالة“إنترفاكس” الروسية.

واختتم“بيلوسوف”:“لكن بشكل عام، انخفض حجم الإمدادات إلى الدول غير الصديقة بنسبة 71.4% مقارنة بعام 2021، بما في ذلك تراجع بنسبة 77.7% إلى الاتحاد الأوروبي”.

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