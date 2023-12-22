مسح: التوقعات الصعودية للأسهم الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2021

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لتلامس أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في 15 أبريل 2021 (53.8%).
وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، ارتفاع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم بمقدار 1.6 نقطة إلى 52.9%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، للأسبوع السابع على التوالي والمرة الثامنة خلال 11 أسبوعًا.
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فيما زادت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بنفس المقدار إلى 20.9%، لكنها ما زالت دون متوسطها التاريخي البالغ 31.0% للأسبوع السابع على التوالي والمرة السابعة خلال 14 أسبوعًا.
بينما تراجعت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 3.2 نقطة إلى 26.2%، لتظل دون متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للأسبوع الثالث على التوالي والمرة الحادية عشرة خلال 12 أسبوعًا.
وأظهر الاستطلاع بشأن رأي المستثمرين في تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إفادة نحو 73.1% أنه قرار صحيح، في مقابل 10.1% رأوا ضرورة اتخاذ المزيد من تشديد السياسة، فيما بلغت نسبة الذين يعتقدون أنه كان ينبغي خفض تكاليف الاقتراض 3.6%.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645526
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