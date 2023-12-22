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مسح: التوقعات الصعودية للأسهم الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2021

12/22/2023 12:12:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لتلامس أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في 15 أبريل 2021 (53.8%).

وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، ارتفاع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم بمقدار 1.6 نقطة إلى 52.9%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، للأسبوع السابع على التوالي والمرة الثامنة خلال 11 أسبوعًا.

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فيما زادت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بنفس المقدار إلى 20.9%، لكنها ما زالت دون متوسطها التاريخي البالغ 31.0% للأسبوع السابع على التوالي والمرة السابعة خلال 14 أسبوعًا.

بينما تراجعت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 3.2 نقطة إلى 26.2%، لتظل دون متوسطها التاريخي البالغ 31.5% للأسبوع الثالث على التوالي والمرة الحادية عشرة خلال 12 أسبوعًا.

وأظهر الاستطلاع بشأن رأي المستثمرين في تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إفادة نحو 73.1% أنه قرار صحيح، في مقابل 10.1% رأوا ضرورة اتخاذ المزيد من تشديد السياسة، فيما بلغت نسبة الذين يعتقدون أنه كان ينبغي خفض تكاليف الاقتراض 3.6%.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107645526

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