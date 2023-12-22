زيلينسكي وجوتيريش يناقشان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخطوات اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود خلال اتصال هاتفي بينهما.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله“خلال محادثاتنا الهاتفية، ناقشت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخطوات اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود”.

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ودعا رئيس أوكرانيا، الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الرابع لمستشاري صيغة السلام وشكر الأمم المتحدة على خطة منفصلة لموسم الشتاء.

وأشار زيلينسكي أيضًا إلى أن أوكرانيا تتوقع اعتماد خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2024.

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