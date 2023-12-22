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انكماش اقتصاد الأرجنتين بأقل من المتوقع خلال فترة الانتخابات

12/22/2023 12:12:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشًا طفيفًا في أكتوبر على الرغم من الدورة الانتخابية الرئاسية التي أثارت حالة من عدم اليقين بشأن السياسات، وموجة أخرى من عمليات بيع العملة في الأسواق الموازية.

وبحسب بيانات حكومية نشرت الخميس، انخفض النشاط الاقتصادي في أكتوبر بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، أي أقل من متوسط التوقعات بتراجع بنسبة 0.6% خلال الشهر، وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد الأرجنتيني نموًا بنسبة 0.6%.

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وبشكل منفصل، أظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة في سوق العمل الرسمي خلال الربع الثالث هذا العام، انخفض إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2003 على الأقل، وفقًا لما ذكرته“بلومبرج”.

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، ارتفع سعر الصرف الموازي في الأرجنتين من 804 بيزو للدولار إلى 1035 بيزو للدولار في غضون ثلاثة أسابيع قبل تقليص خسائره، وأدى هذا إلى زيادة التضخم ليتجاوز حاليًا معدل سنوي قدره 160%، وهو أعلى مستوى منذ خرجت الأرجنتين من التضخم المفرط في أوائل التسعينيات.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107645524

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