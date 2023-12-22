هونج كونج تمنح الإقامة مقابل استثمار 3.8 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قررت هونج كونج إعادة تطبيق مخطط الاستثمار الرأسمالي، والذي كان مطبقًا خلال الفترة بين عامي 2003 و2015، والخاص بقبول الاستثمارات مقابل منح الإقامة، استجابةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأوضح“كريستوفر هوي”، وزير الخدمات المالية والخزانة، أنه يمكن منح الإقامة لأولئك الذين يستثمرون 30 مليون دولار هونج كونج (3.8 مليون دولار) في المدينة الآسيوية، ويبدأ البرنامج منتصف عام 2024، في ظل توقعات بتحقيق عوائد 15.4 مليار دولار سنويًا.

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وستتطلب الخطة استثمارًا إلزاميًا بقيمة 384.3 ألف دولار تقريبًا في محفظة تدعم التكنولوجيا المحلية والابتكارات، وتشمل الأصول المحتملة الأخرى الأسهم والديون، كما سيتم استبعاد العقارات السكنية من البرنامج، وستقتصر قيمة العقارات الصناعية والتجارية على 1.3 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته“بلومبرج”.

ولسنوات عديدة، منحت العديد من الدول الأجانبَ الإقامة مقابل الاستثمار النقدي، ففي أوروبا مثلًا، ارتفع الطلب على ما يسمى بالتأشيرات الذهبية خلال فصل الصيف، حيث شهدت دول مثل البرتغال واليونان وإسبانيا وإيطاليا زيادة في الطلبات والإصدارات.

يأتي هذا بعد أن شهدت هونج كونج خروج السكان منها في السنوات الأخيرة، مع تراجع سوق العقارات المحلية، مما أدى لانخفاض الإيرادات من مبيعات الأراضي، وقد دفع هذا التباطؤ مسؤولي المدينة إلى التحول إلى أشكال جديدة لتحقيق النمو مثل برنامج الإقامة.

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