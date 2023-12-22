المركزى يوجه البنوك بإتاحة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان الجديدة بعد 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) وجه البنك المركزى البنوك المصرية بإتاحة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان الجديدة بعد 3 أشهر من إصدارها نتيجة تزايد الطلب على إصدار البطاقات مؤخرًا، بحسب ما قاله مسئول فى أحد البنوك العامة ومسئولى الخدمة الهاتفية لـ3 بنوك.

وكان البنك المركزى المصرى قد وجه البنوك بوضع قيود على استخدامات البطاقات الائتمانية فى الخارج، ووضعته معظم البنوك عند 250 دولار شهريًا.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل بعد بيانات الناتج المحلي “ميد بنك” يرفع رأسماله إلى 6.3 مليار جنيه الضغوط البيعية وجنى الأرباح يدفعان البورصة للتراجع 2.14% بنهاية الأسبوع

وبعد ذلك قرر“المركزى” فتح الحدود الدولية للعملاء بمجرد إخطارهم لبنوكهم بالسفر شريطة تقديم ما يفيد سفرهم فعليًا خلال 90 يومًا، وهو ما فسره مسئول فى البنك المركزى بسوء استخدام البطاقات.

وتعانى مصر من أزمة عملة مدفوعة بخروج الأموال الساخنة عقب حرب روسيا وأوكرانيا وزادت حدتها مع تأثر مصادر العملة الأجنبية الرئيسية مثل تحويلات المصريين بالخارج.

واتسعت الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمى والموازى إلى 20 جنيهًا بعدما استقر فى السوق الرسمى عند 31 جنيهًا للدولار ووصل فى السوق الموازى لأكثر من 50 جنيهًا.

ولم يقتصر الأمر على وجود سعر آخر فى السوق الموازى، بل بات هناك تسعير للدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى، وكذلك تسعير لدى تجار الذهب.