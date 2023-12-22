المركزى يوجه البنوك بإتاحة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان الجديدة بعد 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه البنك المركزى البنوك المصرية بإتاحة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان الجديدة بعد 3 أشهر من إصدارها نتيجة تزايد الطلب على إصدار البطاقات مؤخرًا، بحسب ما قاله مسئول فى أحد البنوك العامة ومسئولى الخدمة الهاتفية لـ3 بنوك.
وكان البنك المركزى المصرى قد وجه البنوك بوضع قيود على استخدامات البطاقات الائتمانية فى الخارج، ووضعته معظم البنوك عند 250 دولار شهريًا.
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وبعد ذلك قرر“المركزى” فتح الحدود الدولية للعملاء بمجرد إخطارهم لبنوكهم بالسفر شريطة تقديم ما يفيد سفرهم فعليًا خلال 90 يومًا، وهو ما فسره مسئول فى البنك المركزى بسوء استخدام البطاقات.
وتعانى مصر من أزمة عملة مدفوعة بخروج الأموال الساخنة عقب حرب روسيا وأوكرانيا وزادت حدتها مع تأثر مصادر العملة الأجنبية الرئيسية مثل تحويلات المصريين بالخارج.
واتسعت الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمى والموازى إلى 20 جنيهًا بعدما استقر فى السوق الرسمى عند 31 جنيهًا للدولار ووصل فى السوق الموازى لأكثر من 50 جنيهًا.
ولم يقتصر الأمر على وجود سعر آخر فى السوق الموازى، بل بات هناك تسعير للدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى، وكذلك تسعير لدى تجار الذهب.
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