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مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

12/22/2023 12:12:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 87 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 82 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.577 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.2% أو نحو 240 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 8.5% أو نحو 280 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.297 تريليون قدم مكعبة.

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