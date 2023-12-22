هوندا تستدعي 2.5 مليون سيارة أمريكية بسبب خلل في مضخة الوقود

MENAFN - Al-Borsa News) قررت“ هوندا موتور” اليابانية اليوم الخميس، استدعاء 2.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة، خوفًا من تعرضها لخطر التوقف بسبب عطل في مضخة الوقود.

وأوضحت صانعة السيارات اليابانية أنها ليس لديها أي تقارير عن وقوع إصابات، ولكن أكثر من 4 آلاف مطالبة ضمان تتعلق بالمشكلة منذ عام 2018، حيث يوجد عيب في التصنيع قد يؤدي إلى منع تشغيل المحرك أو توقفه أثناء القيادة.

موضوعاتهل يشهد عام 2024 زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية فى مصر؟ هل يهدد تدبير العملة مبادرة إحلال السيارات؟ “هيونداي موتور” تقرر بيع مصنعها الروسي الموقوف وسط الحرب في أوكرانيا

ويغطي الاستدعاء بعض المركبات تصنيع الأعوام بين 2017 و2020، بما في ذلك العديد من السيارات مثل،“هوندا أكورد” و”سيفيك” و”ريدج لاين” و”باسبورت” و”إتش آر-في” و”سي آر-في” و”إنسايت” وموديلات مختلفة من“أكيورا”.

وقالت“هوندا” في وثائق نشرت على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، إن وكلاءها سيستبدلون وحدة مضخة الوقود في المركبات المتضررة مجانًا، بحسب“بلومبرج”.

المصدر: