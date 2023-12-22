هوندا تستدعي 2.5 مليون سيارة أمريكية بسبب خلل في مضخة الوقود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت“ هوندا موتور” اليابانية اليوم الخميس، استدعاء 2.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة، خوفًا من تعرضها لخطر التوقف بسبب عطل في مضخة الوقود.
وأوضحت صانعة السيارات اليابانية أنها ليس لديها أي تقارير عن وقوع إصابات، ولكن أكثر من 4 آلاف مطالبة ضمان تتعلق بالمشكلة منذ عام 2018، حيث يوجد عيب في التصنيع قد يؤدي إلى منع تشغيل المحرك أو توقفه أثناء القيادة.
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ويغطي الاستدعاء بعض المركبات تصنيع الأعوام بين 2017 و2020، بما في ذلك العديد من السيارات مثل،“هوندا أكورد” و”سيفيك” و”ريدج لاين” و”باسبورت” و”إتش آر-في” و”سي آر-في” و”إنسايت” وموديلات مختلفة من“أكيورا”.
وقالت“هوندا” في وثائق نشرت على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، إن وكلاءها سيستبدلون وحدة مضخة الوقود في المركبات المتضررة مجانًا، بحسب“بلومبرج”.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645520
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