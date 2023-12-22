لماذا قرر المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة؟

MENAFN - Al-Borsa News) قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وقال البنك المركزى، فى بيان، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض كل من توقعات النمو الاقتصادى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.

موضوعات“المركزى المصرى” يقرر تثبيت أسعار الفائدة “المركزى” يوجه البنوك بإتاحة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان الجديدة بعد 3 أشهر ارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل بعد بيانات الناتج المحلي

كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.

كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.

وتابع“المركزى”: وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حالياً.

وأضاف البنك المركزى، أنه على الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 3.8% خلال العام المالى 2022-2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% فى العام المالى 2021-2022.

وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش فى إجمالى الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، فى حين ساهم كل من الاستهلاك وصافى الصادرات بشكل إيجابى فى معدل النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2023-2024 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.

وأضاف“المركزى”: ويأتى ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر تباطؤاً خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابى لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% فى نوفمبر 2023 من 35.8% فى أكتوبر 2023.

بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى تراجعه للشهر الخامس على التوالى ليسجل 35.9% فى نوفمبر 2023 من 38.1% فى أكتوبر 2023.

وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمى فى أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.

وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى نوفمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.

وقال البنك المركزى، إنه فى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وأكدت اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

كما أشارت اللجنة إلى استمرارها فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وقالت اللجنة أنه لن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلى لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزى بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.