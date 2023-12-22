سفير ألمانيا بالقاهرة: مشروع ميناء دمياط علامة فارقة في العلاقات الثنائية مع مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن مشروع ميناء دمياط علامة فارقة أخرى في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا، موضحا أن الشركات الألمانية هي بالفعل شريكة في بعض من أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للسفير اليوم /الخميس/ عقب مراسم التوقيع على اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكذلك توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية وبنك اتش اسي بي سي – مصر.

موضوعاتإطلاق مسابقة“يونيجرين” للابتكار بدعم من الاتحاد الأوروبى و”سامسونج مصر” “الصناعة”: 7.2 مليار جنيه استثمارات مدينة الجلود بالروبيكي حتى الآن مصر تطرح تنفيذ 6 محطات لتحلية مياه البحر مارس المقبل

وأضاف السفير الألماني في تصريح نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم أن المحطة الجديدة التي تديرها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات تعد إضافة تاريخية لتعاوننا الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة القادمة.