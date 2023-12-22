Friday, 22 December 2023 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير ألمانيا بالقاهرة: مشروع ميناء دمياط علامة فارقة في العلاقات الثنائية مع مصر

12/22/2023 12:12:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن مشروع ميناء دمياط علامة فارقة أخرى في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا، موضحا أن الشركات الألمانية هي بالفعل شريكة في بعض من أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للسفير اليوم /الخميس/ عقب مراسم التوقيع على اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكذلك توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية وبنك اتش اسي بي سي – مصر.

موضوعات متعلقة إطلاق مسابقة“يونيجرين” للابتكار بدعم من الاتحاد الأوروبى و”سامسونج مصر” “الصناعة”: 7.2 مليار جنيه استثمارات مدينة الجلود بالروبيكي حتى الآن مصر تطرح تنفيذ 6 محطات لتحلية مياه البحر مارس المقبل

وأضاف السفير الألماني في تصريح نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم أن المحطة الجديدة التي تديرها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات تعد إضافة تاريخية لتعاوننا الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة القادمة.

MENAFN22122023000202011048ID1107645517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث