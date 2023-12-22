سفير ألمانيا بالقاهرة: مشروع ميناء دمياط علامة فارقة في العلاقات الثنائية مع مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن مشروع ميناء دمياط علامة فارقة أخرى في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا، موضحا أن الشركات الألمانية هي بالفعل شريكة في بعض من أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للسفير اليوم /الخميس/ عقب مراسم التوقيع على اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكذلك توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية وبنك اتش اسي بي سي – مصر.
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وأضاف السفير الألماني في تصريح نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم أن المحطة الجديدة التي تديرها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات تعد إضافة تاريخية لتعاوننا الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة القادمة.
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