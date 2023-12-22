تقرير: أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي الأمريكية في عام 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 141% على أساس سنوي، أو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2022، مدفوعة بالطلب القوي، وارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة قدرة التسييل الأمريكية.
وأصبحت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في عام 2022، وهو ما يمثل 64% (6.8 مليارات قدم مكعبة يوميًا) من إجمالي الصادرات، وشكلت أربع دول هم، فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا، 74% (5 مليارات قدم مكعبة يوميًا) من الشحنات الأمريكية إلى أوروبا.
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بينما انخفضت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بنسبة 46% (2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا) وبلغ متوسطها 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022، بعد تراجع واردات الصين السنوية بنسبة 78% (مليار قدم مكعبة يوميًا) على أساس سنوي.
فيما تراجعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى ثماني دول في أمريكا اللاتينية بنسبة 62% (1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا) في عام 2022، وكان أكبر انخفاض في الصادرات إلى البرازيل، بنسبة 77% (0.6 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مع زيادة توافر الطاقة الكهرومائية.
وفي عام 2022، كانت الكويت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي استوردت الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث بلغ متوسط الصادرات 0.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، أو ضعف مستويات عام 2021.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645516
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