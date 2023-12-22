تقرير: أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي الأمريكية في عام 2022

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 141% على أساس سنوي، أو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2022، مدفوعة بالطلب القوي، وارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة قدرة التسييل الأمريكية.

وأصبحت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في عام 2022، وهو ما يمثل 64% (6.8 مليارات قدم مكعبة يوميًا) من إجمالي الصادرات، وشكلت أربع دول هم، فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا، 74% (5 مليارات قدم مكعبة يوميًا) من الشحنات الأمريكية إلى أوروبا.

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بينما انخفضت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بنسبة 46% (2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا) وبلغ متوسطها 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022، بعد تراجع واردات الصين السنوية بنسبة 78% (مليار قدم مكعبة يوميًا) على أساس سنوي.

فيما تراجعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى ثماني دول في أمريكا اللاتينية بنسبة 62% (1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا) في عام 2022، وكان أكبر انخفاض في الصادرات إلى البرازيل، بنسبة 77% (0.6 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مع زيادة توافر الطاقة الكهرومائية.

وفي عام 2022، كانت الكويت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي استوردت الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث بلغ متوسط الصادرات 0.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، أو ضعف مستويات عام 2021.

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