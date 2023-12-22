المفوضية الأوروبية تقدم 1.5 مليار يورو من حزمة الدعم لأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تقدم اليوم الخميس“آخر 1.5 مليار يورو من حزمة الدعم البالغة 18 مليار دولار لأوكرانيا لعام 2023”.
وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه“يجب علينا التوصل إلى اتفاق لمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للتعافي وإعادة البناء والإصلاح”.
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