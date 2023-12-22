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المفوضية الأوروبية تقدم 1.5 مليار يورو من حزمة الدعم لأوكرانيا

12/22/2023 12:12:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تقدم اليوم الخميس“آخر 1.5 مليار يورو من حزمة الدعم البالغة 18 مليار دولار لأوكرانيا لعام 2023”.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه“يجب علينا التوصل إلى اتفاق لمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للتعافي وإعادة البناء والإصلاح”.

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