سويسرا تكثف مساعداتها الشتوية لأوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) خصصت الحكومة السويسرية مبلغ 11.8 مليون فرنك سويسري إضافي (ما يعادل أكثر من 13.6 مليون دولار) كمساعدات لأوكرانيا خلال فصل الشتاء.

وجاء في بيان صحفي على موقع المجلس الفيدرالي السويسري، حسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الخميس، أنه في ظل التحديات الشديدة لمواجهة شتاء قارص، يجد ملايين الأوكرانيين أنفسهم في حاجة ماسة إلى المساعدة.

موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات خفض أسعار الفائدة فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ مايو السفير الروسي ببرلين: مصادرة ألمانيا أصولاً روسية“خطوة غير ودية”

ويصل بذلك إجمالي الاستثمار في تدابير الإغاثة الشتوية السويسرية إلى حوالي 26 مليون فرنك سويسري. وتعد الإغاثة الشتوية: هي إغاثة فصلية تشمل البطانيات الحرارية وحقائب النوم وأطقم الملابس الشتوية والسترات الشتوية.

المصدر: