سويسرا تكثف مساعداتها الشتوية لأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصصت الحكومة السويسرية مبلغ 11.8 مليون فرنك سويسري إضافي (ما يعادل أكثر من 13.6 مليون دولار) كمساعدات لأوكرانيا خلال فصل الشتاء.
وجاء في بيان صحفي على موقع المجلس الفيدرالي السويسري، حسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الخميس، أنه في ظل التحديات الشديدة لمواجهة شتاء قارص، يجد ملايين الأوكرانيين أنفسهم في حاجة ماسة إلى المساعدة.
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ويصل بذلك إجمالي الاستثمار في تدابير الإغاثة الشتوية السويسرية إلى حوالي 26 مليون فرنك سويسري. وتعد الإغاثة الشتوية: هي إغاثة فصلية تشمل البطانيات الحرارية وحقائب النوم وأطقم الملابس الشتوية والسترات الشتوية.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645514
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