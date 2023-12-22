تحويلات التونسيين بالخارج تغطى 65% من ديون تونس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي، اليوم الخميس ،أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت حوالي 7 مليارات دينار حتى شهر أكتوبر الماضى، وهو ما يغطى 65% من الدين الخارجي لتونس بالنسبة للسنة الجارية.
وشدد منير الخربي، في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية نظمها ديوان التونسيين بالخارج، تحت شعار“الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي”، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة حافظت على أهميتها مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت قيمتها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة مما مكن من تغطية كامل الدين الخارجي لسنة 2022، مذكرا أن هذه التحويلات لم تتجاوز سنة 2011 مليوني دينار.
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وأضاف أن قيمة استثمارات التونسيين بالخارج، الذين يبلغ عددهم حاليا مليون و833 ألف تونسي، قد بلغت في سنة 2022 حوالي 133 مليون دينار مكن من اقامة 1504 مشاريع.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645513
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