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تحويلات التونسيين بالخارج تغطى 65% من ديون تونس

12/22/2023 12:12:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي، اليوم الخميس ،أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت حوالي 7 مليارات دينار حتى شهر أكتوبر الماضى، وهو ما يغطى 65% من الدين الخارجي لتونس بالنسبة للسنة الجارية.

وشدد منير الخربي، في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية نظمها ديوان التونسيين بالخارج، تحت شعار“الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي”، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة حافظت على أهميتها مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت قيمتها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة مما مكن من تغطية كامل الدين الخارجي لسنة 2022، مذكرا أن هذه التحويلات لم تتجاوز سنة 2011 مليوني دينار.

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وأضاف أن قيمة استثمارات التونسيين بالخارج، الذين يبلغ عددهم حاليا مليون و833 ألف تونسي، قد بلغت في سنة 2022 حوالي 133 مليون دينار مكن من اقامة 1504 مشاريع.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107645513

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