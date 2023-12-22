الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم تراجع عوائد السندات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، رغم انخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق مكاسب للاستفادة من الموجة الصعودية في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 476.9 نقطة، مع تراجع كافة القطاعات تقريبًا وعلى رأسهم قطاعي السيارات والطاقة.
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وتراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.25% عند 7694 نقطة، فيما انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.15% عند 7571 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 16687 نقطة.
وخلال الأسبوع، لامس مؤشر“فوتسي 100” أعلى مستوياته خلال 3 أشهر، مع تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة، كما صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند أعلى مستوى منذ يناير 2022 بعد تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021.
وقال“فيليب لين” كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن صناع السياسة يراقبون الوضع في منطقة البحر الأحمر، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المخاطر الأمنية ستؤثر على التضخم وفي أي اتجاه سيكون هذا التأثير.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645512
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