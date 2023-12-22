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الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة رغم تراجع عوائد السندات

12/22/2023 12:12:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، رغم انخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق مكاسب للاستفادة من الموجة الصعودية في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 476.9 نقطة، مع تراجع كافة القطاعات تقريبًا وعلى رأسهم قطاعي السيارات والطاقة.

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وتراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.25% عند 7694 نقطة، فيما انخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.15% عند 7571 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 16687 نقطة.

وخلال الأسبوع، لامس مؤشر“فوتسي 100” أعلى مستوياته خلال 3 أشهر، مع تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة، كما صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند أعلى مستوى منذ يناير 2022 بعد تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021.

وقال“فيليب لين” كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن صناع السياسة يراقبون الوضع في منطقة البحر الأحمر، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المخاطر الأمنية ستؤثر على التضخم وفي أي اتجاه سيكون هذا التأثير.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107645512

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