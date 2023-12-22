إطلاق مسابقة يونيجرين للابتكار بدعم من الاتحاد الأوروبى وسامسونج مصر

MENAFN - Al-Borsa News) انطلقت اليوم مسابقة“يونيجرين” الوطنية بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع“سامسونج مصر” وجامعة النيل.

وتهدف مسابقة“يونيجرين” الوطنية لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابى مع قضايا التغير المناخى.

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وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، عضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة وأمين عام اتحاد الجامعات العربية:“تفخر مؤسسة صناع الحياة بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومع شركاء مميزين مثل سامسونج وجامعة النيل، بالإضافة إلى الإشراف والدعم من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى ووزارة البيئة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، للعمل على ملف غاية فى الأهمية مثل مواجهة قضية التغير المناخى، حيث يعتبر التغير المناخى واحدًا من أهم التحديات التى تواجه مجتمعاتنا حاليًا، لذلك نعمل فى صناع الحياة مع شركائنا المحليين والدوليين على إيجاد الحلول، من خلال دعم وتأهيل الشباب لتقديم حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التغير المناخى”.

وقال أحمد موسى، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة، إن المشروع تم إطلاقه عام 2022 لمدة 3 سنوات بشراكة بين مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف:“يستهدف المشروع بشكل أساسى تعزيز دور الشباب فى التصدى للتغيرات المناخية من خلال عدة مراحل، حيث نعمل الآن فى المرحلة الثانية التى تركز على دعم رواد الأعمال الشباب من خلال مسابقة وطنية تقدم دعمًا ماليًا وتقنيًا لمشروعاتهم وأفكارهم، ونركز فى المسابقة الوطنية على تقديم مجموعة من التدخلات المناخية، منها إدارة النفايات وإعادة تدويرها، والحلول الزراعية الحيوية، الحد من التصحر وتعزيز الزراعة المستدامة وغيرها، ويقوم مركز رواد النيل بجامعة النيل بتقديم الدعم الفنى خلال مرحلة المسابقة الوطنية”.

وتم عقد مؤتمر صحفى ضمن فعاليات المبادرة للاحتفال بتخرج الدفعة الخامسة من برنامج سامسونج للابتكار بالإضافة إلى تكريم الفريق الفائز فى النسخة الثانية من هاكاثون برنامج سامسونج للابتكار والذى سيلتحق مباشرة بالمرحلة الأخيرة من مسابقة“يونيجرين” الوطنية.

وأعرب أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر، عن التزام سامسونج بدورها كشريك رئيسى فى مجال معالجة تغير المناخ وتقديم حلول مبتكرة للاستدامة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق تأثير إيجابى فى مشكلة عالمية، مؤكدا التزام سامسونج مصر بتقديم كافة سبل الدعم للشباب فى مجال ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجى من خلال برنامج سامسونج للابتكار الذى يهدف الى تعليم الشباب البرمجة والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

وأضافت الدكتورة هبة لبيب، نائب مساعد رئاسة جامعة النيل للابتكار والمدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل:“تعكس مشاركتنا فى مسابقة يونيجرين التزامنا الدائم بتعزيز روح الابتكار بين الشباب، وتشجيعهم على التفاعل والمساهمة فى حل مشاكل قضايا التغير المناخى، وهذه الخطوة تعتبر جزءًا من رؤيتنا لتحقيق مستقبل أفضل، يحرص فيه على تنمية اقتصادات مراعية للبيئة ومجتمعات أكثر قوة ومرونة”.