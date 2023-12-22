إطلاق مسابقة يونيجرين للابتكار بدعم من الاتحاد الأوروبى وسامسونج مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلقت اليوم مسابقة“يونيجرين” الوطنية بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع“سامسونج مصر” وجامعة النيل.
وتهدف مسابقة“يونيجرين” الوطنية لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابى مع قضايا التغير المناخى.
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وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، عضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة وأمين عام اتحاد الجامعات العربية:“تفخر مؤسسة صناع الحياة بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومع شركاء مميزين مثل سامسونج وجامعة النيل، بالإضافة إلى الإشراف والدعم من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى ووزارة البيئة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، للعمل على ملف غاية فى الأهمية مثل مواجهة قضية التغير المناخى، حيث يعتبر التغير المناخى واحدًا من أهم التحديات التى تواجه مجتمعاتنا حاليًا، لذلك نعمل فى صناع الحياة مع شركائنا المحليين والدوليين على إيجاد الحلول، من خلال دعم وتأهيل الشباب لتقديم حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التغير المناخى”.
وقال أحمد موسى، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة، إن المشروع تم إطلاقه عام 2022 لمدة 3 سنوات بشراكة بين مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبدعم من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف:“يستهدف المشروع بشكل أساسى تعزيز دور الشباب فى التصدى للتغيرات المناخية من خلال عدة مراحل، حيث نعمل الآن فى المرحلة الثانية التى تركز على دعم رواد الأعمال الشباب من خلال مسابقة وطنية تقدم دعمًا ماليًا وتقنيًا لمشروعاتهم وأفكارهم، ونركز فى المسابقة الوطنية على تقديم مجموعة من التدخلات المناخية، منها إدارة النفايات وإعادة تدويرها، والحلول الزراعية الحيوية، الحد من التصحر وتعزيز الزراعة المستدامة وغيرها، ويقوم مركز رواد النيل بجامعة النيل بتقديم الدعم الفنى خلال مرحلة المسابقة الوطنية”.
وتم عقد مؤتمر صحفى ضمن فعاليات المبادرة للاحتفال بتخرج الدفعة الخامسة من برنامج سامسونج للابتكار بالإضافة إلى تكريم الفريق الفائز فى النسخة الثانية من هاكاثون برنامج سامسونج للابتكار والذى سيلتحق مباشرة بالمرحلة الأخيرة من مسابقة“يونيجرين” الوطنية.
وأعرب أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر، عن التزام سامسونج بدورها كشريك رئيسى فى مجال معالجة تغير المناخ وتقديم حلول مبتكرة للاستدامة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق تأثير إيجابى فى مشكلة عالمية، مؤكدا التزام سامسونج مصر بتقديم كافة سبل الدعم للشباب فى مجال ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجى من خلال برنامج سامسونج للابتكار الذى يهدف الى تعليم الشباب البرمجة والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.
وأضافت الدكتورة هبة لبيب، نائب مساعد رئاسة جامعة النيل للابتكار والمدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل:“تعكس مشاركتنا فى مسابقة يونيجرين التزامنا الدائم بتعزيز روح الابتكار بين الشباب، وتشجيعهم على التفاعل والمساهمة فى حل مشاكل قضايا التغير المناخى، وهذه الخطوة تعتبر جزءًا من رؤيتنا لتحقيق مستقبل أفضل، يحرص فيه على تنمية اقتصادات مراعية للبيئة ومجتمعات أكثر قوة ومرونة”.
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